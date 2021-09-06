В Бурятии остаются подтопленными 64 жилых дома и более 1 170 приусадебных участков

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 60 жилых домов и 1 170 приусадебных участков продолжают оставаться подтопленными в населенных пунктах Бурятии, за сутки от воды освободились шесть домов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В республике за сутки от воды освободились еще шесть домов. Остаются подтопленными 64 жилых дома и 1 171 приусадебный участок. В пункте временного размещения находятся два человека, детей нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что за сутки уровень воды в реке Селенге в Улан-Удэ снизился еще на 13 см. Специалисты продолжают вести мониторинг обстановки, работают комиссии по оценке ущерба. Ведется откачка воды из подпольных помещений жилых домов и расчистка придомовых территорий. "Сегодня в Кяхтинском районе начались работы по просушке домов, освободившихся от воды, расстановка мебели и бытовой техники в домах по местам", - отметили в ведомстве.

Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовали 168 человек и 59 единиц техники.

В начале сентября большая вода пришла в Бурятию по Селенге с территории Монголии. Подтопления начались в Кяхтинском районе, затем паводок достиг населенных пунктов районов, расположенных вдоль русла реки, а также Улан-Удэ. Со 2 сентября в республике ввели режим ЧС. Местные власти и волонтеры занимаются устранением последствий паводка. Правительство Бурятии выделило 270 млн рублей для оказания помощи пострадавшим и на мероприятия по ликвидации последствий подтоплений. Пострадавшим выплатят компенсацию.