На Кубани следователь полиции и двое его знакомых подозреваются в мошенничестве

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Следователя полиции, а также двоих его знакомых задержали сотрудники УФСБ, они подозреваются в покушении на мошенничество. Возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Ейским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю расследуется уголовное дело в отношении 26-летнего следователя следственного отдела ОМВД России по Ейскому району и двух его знакомых. Они подозреваются в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным следствия, фигуранты, решили мошенническим путем похитить денежные средства местного жителя, с которым был знаком один из них. С этой целью 21-летний подозреваемый сообщил знакомому о намерении следователем возбудить в отношении него уголовное дело по статье "Изнасилование" и о своей готовности при условии передачи 700 тыс. рублей способствовать решению следователя отказать в возбуждении уголовного дела. Следователь полиции изготовил подложное постановление о возбуждении уголовного дела и переслал его соучастнику, который отослал его потерпевшему. Молодой человек согласился, но сообщил об этом в правоохранительные органы. При передаче денежных средств подозреваемых задержали сотрудники краевого УФСБ.

"Впоследствии противоправная деятельность полицейского была также пресечена. Следователь полиции дал признательные показания, написав явку с повинной", - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что продолжается проведение следственных действий. Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что руководство ОМВД России по Ейскому району назначило проведение служебной проверки. Полицейского уволили из органов внутренних дел. В случае установления вины судом он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его руководитеей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.