{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция в Волгограде начала проверку инцидента в баре, где избили диджея-иностранца

После инцидента бар закрыли на неопределенный срок

ВОЛГОГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция начала проверку по факту инцидента в одном из баров Волгограда, после которого диджея госпитализировали с сотрясением головного мозга, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ранее на своей странице в соцсети диджей Geе (Флавио) сообщил, что конфликт в лаунж-баре произошел из-за его отказа поставить музыкальный трек вместо сета. По словам исполнителя, посетитель первым стал его бить, музыкант потерял сознание.

"30-летний житель Волгограда госпитализирован с сотрясением головного мозга. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В главке не уточнили гражданство диджея.

По данным областного комитета здравоохранения, в больнице №25 Волгограда диджея обследовали и оказали ему медпомощь, от госпитализации он отказался. Арт-директор ночного заведения сообщил, что после инцидента бар закрыли на неопределенный срок. "С диджеем Geе мы на связи, я перед ним тысячу раз извинился, что мы не смогли его защитить", - пояснил собеседник агентства.

Теги
РоссияВолгоградская область
Дело по факту нападения осужденных на сотрудника колонии возбудили в Приангарье
Инцидент произошел из-за того, что сотрудник задержал одного из заключенных за нарушение правил внутреннего распорядка
Читать полностью