Полиция в Волгограде начала проверку инцидента в баре, где избили диджея-иностранца

ВОЛГОГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция начала проверку по факту инцидента в одном из баров Волгограда, после которого диджея госпитализировали с сотрясением головного мозга, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.



Ранее на своей странице в соцсети диджей Geе (Флавио) сообщил, что конфликт в лаунж-баре произошел из-за его отказа поставить музыкальный трек вместо сета. По словам исполнителя, посетитель первым стал его бить, музыкант потерял сознание.



"30-летний житель Волгограда госпитализирован с сотрясением головного мозга. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В главке не уточнили гражданство диджея.



По данным областного комитета здравоохранения, в больнице №25 Волгограда диджея обследовали и оказали ему медпомощь, от госпитализации он отказался. Арт-директор ночного заведения сообщил, что после инцидента бар закрыли на неопределенный срок. "С диджеем Geе мы на связи, я перед ним тысячу раз извинился, что мы не смогли его защитить", - пояснил собеседник агентства.