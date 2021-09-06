Суд огласит решение по жалобе о принудительном лечении "шамана" Габышева 23 сентября

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Якутии огласит решение по жалобе защиты Александра Габышева, который называет себя "шаманом", на решение назначить ему принудительное лечение с интенсивным наблюдением 23 сентября. Об этом ТАСС сообщил в понедельник оказывающий ему правовую помощь юрист Алексей Прянишников.

"Верховный суд должен был сегодня огласить решение по жалобе на постановление Якутского городского суда о назначении Габышеву принудительного лечения. Но в связи с большой загруженностью оглашение перенесли на 23 сентября", - сказал он.

Сторона защиты и представитель органов опеки и попечительства ранее заявили ходатайство о назначении Габышеву повторной психолого-психиатрической экспертизы в НИИ психиатрии им. В. П. Сербского и отмены в отношении него принудительных мер медицинского характера. Но суд с их доводами не согласился.

В сентябре прошлого года в отношении Габышева избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. После этого Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" за нанесение с помощью самодельного меча колотой раны бойцу спецназа Росгвардии. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и городской суд Якутии на ее основании постановил назначить ему принудительные меры медицинского характера. До вступления решения в силу Габышев остается в СИЗО.