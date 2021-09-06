{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Землетрясение магнитудой 6.2 произошло в районе Тувы

Сообщений о пострадавших нет

ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6.2 произошло в районе Восточных Саян на границе Иркутской области и Республики Тыва. Об этом в понедельник сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Оперативное сообщение о сейсмическом событии: широта 53,07, долгота 98,94, магнитуда 6,2. Интенсивность сотрясений в эпицентре: 8,2 балла", - говорится в сообщении.

Согласно координатам, событие произошло ориентировочно на границе с Тувой. В пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области ТАСС сообщили, что обращений в связи с землетрясением не поступало.

Теги
РоссияИркутская областьТыва
Драка в колонии в Хабаровском крае
В ОНК заявили, что драка в ИК-14 под Хабаровском произошла спонтанно
В результате драки два человека погибли, пять - госпитализированы
Читать полностью