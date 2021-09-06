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Осколочную гранату нашли и уничтожили в Магнитогорске

Предположительно боеприпас относится к периоду Великой Отечественной войны

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Рабочие в Магнитогорске нашли ржавую осколочную гранату Ф-1, сотрудники группы разминирования магнитогорского ОМОН Росгвардии уничтожили опасную находку на месте, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления Росгвардии по Челябинской области.

"3 сентября находку обнаружили рабочие во время проведения земельных работ. На место незамедлительно выехали сотрудники группы разминирования магнитогорского ОМОН Росгвардии. Специалисты установили, что предметом является боевая ручная противопехотная осколочная оборонительная граната Ф-1. Находка представляла опасность для окружающих, была уничтожена на месте", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на гранате были следы глубокой коррозии. Боеприпас датируется предположительно периодом Великой Отечественной войны.

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