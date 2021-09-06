Высокая пожарная опасность сохраняется на трети территорий Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Положительная динамика по пожарной опасности отмечается в Свердловской области, пятый класс пожарной опасности фиксируется примерно на 30% территории региона, тогда как перед выходными его фиксировали на двух третьих территории области. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в понедельник.

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Ситуация с лесными пожарами в городском округе осложнилась в конце августа. Режим ЧС в лесах ввели на территориях Первоуральска, а также Тугулымского и Пышминского городских округов.

"По нашим расчетам, класс пожарной опасности за прошедшие выходные дни в ряде районов снизился. Если перед выходными на двух третьих [территории] Свердловской области был пятый класс, то сейчас это уже примерно одна треть", - сказала Шепоренко.

Как уточнила главный синоптик, высокий класс пожарной опасности сохраняется на востоке и в ряде других районов региона. Улучшилась обстановка на крайнем юго-западе, севере и части центральных территорий Свердловской области.

В ближайшее время в Свердловской области ожидаются только небольшие осадки, которые не смогут существенно повлиять на пожарную обстановку в регионе. Тем не менее в период с 9 по 12 сентября север Свердловской области заденет циклон, который должен снизить класс пожарной опасности, уточнила Шепоренко.