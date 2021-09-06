Водителя Mercedes, сбившего полицейского в Казани, арестовали на 13 суток

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Водитель Mercedes в Казани, который не остановился по требованию полицейского и сбил сотрудника, арестован на 13 суток. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

"Судом он арестован на 13 суток за неподчинение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ)", - сообщили в МВД.

По предварительным данным, инспектор ДПС остановил автомобиль и, обнаружив у водителя внешние признаки алкогольного опьянения, потребовал его выйти из транспортного средства. Нарушитель отказался и начал движение. При попытке задержания он протащил полицейского несколько метров и попытался скрыться с места происшествия.

Водитель Mercedes был задержан. В отношении 33-летнего мужчины составлены административные материалы по статьям об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнении требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства и нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.