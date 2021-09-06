{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд приговорил к 15 годам колонии жителя Красноярска за убийство женщины-инвалида

Отбывать наказание Евгений Марьясов будет в колонии строгого режима

КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима 25-летнего жителя Красноярска Евгения Марьясова за убийство женщины-инвалида, которая выгуливала собаку. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.

В декабре 2020 года мужчина напал и жестоко избил многодетную женщину-инвалида, которая позже умерла в больнице. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина, гуляющая с собакой, падает, после этого мужчина бьет ее руками и ногами по голове.

"Сегодня Красноярский краевой суд признал подсудимого Марьясова виновным в совершенном преступлении и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги
РоссияКрасноярский край
"Камаз" в Барнауле сбил трех человек на пешеходном переходе
Два человека погибли
Читать полностью