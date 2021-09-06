Захватившего в июле заложников в отделении Сбербанка в Тюмени поместят в психстационар

ТЮМЕНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Обвиняемого в захвате 7 июля заложников в отделении Сбербанка в Тюмени направят в медицинский психиатрический стационар на время следствия, сообщили в пресс-службе Тюменского облсуда.

"Судья Калининского районного суда вынес постановление о помещении его в медицинский психиатрический стационар на время следствия по уголовному делу", - говорится в сообщении.

7 июля 32-летний житель Тюмени вошел в отделение Сбербанка с сумкой, где, как он заявил, находится опасный предмет, и потребовал денег, а также захватил заложников. По данным УМВД по региону, в отделении были два сотрудника. Мужчину задержали, при нем нашли муляж самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ "Захват заложника".

Решением Калининского районного суда мужчину арестовали на два месяца, до 7 сентября. Судебно-медицинская экспертиза установила, что молодой человек нуждается в принудительных мерах медицинского характера, не может участвовать в судебном заседании. В отношении него ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера.