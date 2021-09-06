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Около 100 человек эвакуировали из медцентра в Москве из-за угрозы взрыва

На место для проверки ожидается прибытие кинологов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой в Москве, в целях безопасности эвакуированы около 100 человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой, расположенный по адресу: 5-й Донской проезд, 21А, от неизвестного поступило сообщение с угрозой взрыва. Эвакуированы порядка 100 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место для проверки ожидается прибытие кинологов.

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