"Технониколь" начала в Рязани внутреннее расследование после проверки Росприроднадзора

ТАСС, 6 сентября. Рязанский завод "Техно" (предприятие корпорации "Технониколь") начал внутреннее расследование и привлечет независимую аккредитованную лабораторию по результатам проверки Росприроднадзора в Рязани, где в последнее время жители жалуются на плохое качество атмосферного воздуха. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе корпорации.

2 сентября глава Росприроднадзора Светлана Радионова написала в соцсети "ВКонтакте" о нарушениях, выявленных в ходе прошедшей в конце августа внеплановой проверки завода "Техно" в Рязани. Она сообщила о том, что на предприятии выявили превышения выбросов, недостоверные данные, нарушение правил эксплуатации, неготовность к неблагоприятным метеоусловиям. Кроме того, руководитель ведомства заявила о готовности направить в суд материалы для приостановки деятельности компании.

"Согласно предписанию Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, завод уже приступил к разработке плана мероприятий по устранению выявленных недостатков. Кроме того, на предприятии ведется внутреннее расследование причин случившегося и собственные проверки работы очистного оборудования. Для усиления контроля качества выбросов рязанский завод "Техно" планирует привлечь независимую аккредитованную лабораторию", - говорится в сообщении пресс-службе корпорации.

При помощи лаборатории планируется проведение дополнительной внешней экспертизы эффективности работы пылегазоочистных установок. Также предприятие приступило к разработке нового плана мероприятий по сокращению и контролю выбросов в атмосферный воздух. Такое решение было принято руководством завода после внеочередной проверки. При этом в компании опровергли выбросы сероводорода, который не образуется при производстве каменной ваты.

"На протяжении многих лет мы контролируем выбросы приоритетных веществ, в том числе с привлечением внешних аккредитованных лабораторий. Региональные подразделения Росприроднадзора также неоднократно проводили проверки качества атмосферного воздуха на нашем заводе. По результатам всех этих исследований превышения приоритетных веществ в зоне влияния предприятия не обнаруживалось. Это подтверждено актами контролирующих органов", - приводятся в сообщении слова руководителя направления "Минеральная изоляция" корпорации "Технониколь" Василия Ткачева.

В компании также отметили, что сейчас на заводе реализуется экологический проект по снижению выбросов стоимостью 141 млн рублей. Рассматривается вопрос об установке системы "Экомонитор", которая проходит апробацию на челябинском заводе "Техно". Этот программный комплекс предназначен для оснащения российских предприятий локальными системами мониторинга и позволит оценивать вклад каждого из них в состояние воздушной среды, а также будет учитывать фоновые концентрации загрязняющих веществ.

Ситуация с загрязнением воздуха в Рязани

По данным Министерства природопользования Рязанской области, в период с 14 по 19 августа отмечался устойчивый неприятный запах в воздухе в разных районах Рязани и Рязанского района, что подтверждалось многочисленными сообщениями в социальных сетях и звонками жителей на телефоны МЧС и ЕДДС. 19 августа министерством совместно с управлением Роспотребнадзора по Рязанской области установили предположительный источник неприятного запаха на полях в районе деревни Синец Рязанского района. Анализ проб воздуха в нескольких населенных пунктах Рязанского района выявил, что предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена в 3,5 раза, аммиака - в 1,7 раза.

Тему качества воздуха в Рязани затронули на прямой линии с главой региона Николаем Любимовым, которая прошла 26 августа. Губернатор рассказал, что в регионе провели большую работу по поиску источников выбросов, при этом поиск ведется до сих пор. Также Любимов предложил уже сейчас внедрять на рязанских предприятиях систему контроля за выбросами.