В Полтаве 19-летняя девушка ранила из арбалета двух учителей местной школы

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция Полтавы открыла уголовное дело против 19-летней девушки, которая ранила из арбалета двух учителей местной школы. Об этом говорится в сообщении полиции в понедельник.

"По факту нанесения телесных повреждений двум педагогам школы № 11 г. Полтавы следователями полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство" УК Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что в понедельник утром поступило сообщение от граждан о том, что на территории школы неизвестная девушка ранила двух учителей. Установлено, что злоумышленница 2002 года рождения стреляла из арбалета. Она была оперативно задержана, и в настоящее время с ней проводятся следственные действия.