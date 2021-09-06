Площадь пожаров в Якутии за неделю уменьшилась в 1,5 раза

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Площадь пожаров на территории Якутии за минувшую неделю сократилась более чем в полтора раза. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"В Якутии за неделю площадь пожаров уменьшилась более чем в 1,5 раза. Организован поэтапный вывод группировки с ликвидации пожара в Мордовском заповеднике", - сказали в пресс-службе.

Всего, как отметили в МЧС, в России действует более 120 очагов природных пожаров в 17 регионах страны.

Ранее первый замглавы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что тушение природных пожаров в Якутии практически завершилось.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера, с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах. Площадь, пройденная огнем, превысила 7 млн га. В селе Бясь-Кюель Горного района, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся через минерализованную полосу, 7 августа проводилась эвакуация. Пострадавших нет. Огонь уничтожил шесть многоквартирных домов (15 квартир), 26 индивидуальных жилых домов.