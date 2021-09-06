В Ростове-на-Дону мошенники заработали несколько миллионов рублей на возвратах билетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября./ТАСС/. Полиция в Ростове-на-Дону пресекла деятельность группы, подозреваемой в махинациях с возвратом железнодорожных билетов, сообщили в пресс-службе МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По данным правоохранителей, за время своей деятельности подозреваемые успели купить и вернуть более 35 тыс. билетов, заработав на этом несколько миллионов рублей. "Выявлена группа, участники которой подозреваются в серии мошеннических действий. Предварительно установлено, что целью криминального бизнеса были денежные средства, возвращаемые продавцом железнодорожных билетов и некоторыми банками своим клиентам в качестве кешбэка", - сообщила Волк.

Преступная деятельность, по словам Волк, заключалась в неправильном оформлении возврата полной стоимости билета, которое происходило при участии работника транспортной компании. "Это позволяло сохранить полученные бонусные средства и вернуть потраченное на билеты без каких-либо потерь", - сообщила официальный представитель МВД.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Двоих участников группы арестовали, еще один находится под подпиской о невыезде. Кроме того, по местам жительства фигурантов провели обыски.