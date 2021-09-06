Таксист сбил семилетнего мальчика на юге Москвы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Водитель такси сбил семилетнего мальчика, катавшегося на самокате на юге Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В Борисовском проезде во дворе дома 36, корпус 3, водитель автомобиля такси Hyundai совершил наезд на ребенка, который по предварительным данным, ехал на самокате по проезжей части", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД уточнили, что семилетний мальчик с предварительным диагнозом ушиб уха госпитализирован. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.