{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Таксист сбил семилетнего мальчика на юге Москвы

Катавшегося на самокате мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом ушиб уха

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Водитель такси сбил семилетнего мальчика, катавшегося на самокате на юге Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В Борисовском проезде во дворе дома 36, корпус 3, водитель автомобиля такси Hyundai совершил наезд на ребенка, который по предварительным данным, ехал на самокате по проезжей части", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД уточнили, что семилетний мальчик с предварительным диагнозом ушиб уха госпитализирован. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Лесные пожары в России
Трутнев предложил увеличить количество лесопользователей для борьбы с пожарами в ДФО
Полпред президента в ДФО также предложил изыскать деньги на лесные дороги
Читать полностью