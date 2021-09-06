В ДТП под Воронежем пострадали семь человек

ВОРОНЕЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Семь человек, в том числе дети в возрасте один год и пять лет, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Новоусманском районе Воронежской области, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

"На 25-м километре автодороги Воронеж - Нововоронеж в Новоусманском районе произошло столкновение автомобиля Great Wall, двигавшегося со стороны города Воронежа, и встречного автомобиля Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадали семь человек: 32-летний водитель Great Wall и его жена 28 лет, 5-летний сын и годовалая дочь, а также 52-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris и пассажиры - мужчина 57 лет и 53-летняя женщина", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, ДТП произошло в понедельник около 12:20 мск. Как уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону, все пострадавшие являются жителями Воронежской области, дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств.