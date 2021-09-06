Группу детсада закрыли в Саратове после пищевого отравления у детей

САРАТОВ, 6 сентября. /ТАСС/. Группу детского сада закрыли после отравления детей в Саратове, сообщил в своем аккаунте в Instagram заместитель главы администрации города по социальной сфере Александр Бурмак.

"В группе, в которой, по предварительным данным, имеются признаки пищевого отправления, обучаются 13 детей. Сегодня отсутствуют семь человек <…> у пяти имеются признаки кишечного расстройства, трое из них обратились за оказанием медицинской помощи. Ввиду отсутствия по болезни более 20% обучающихся принято решение о закрытии группы для проведения всех необходимых мероприятий", - говорится в сообщении.

В прокуратуре региона уточнили, что ведомство проводит проверку, по результатам которой установят причины недомогания детей, законность организации работы при организации питания несовершеннолетних, а также охраны их жизни и здоровья во время образовательного процесса.