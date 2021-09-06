В Татарстане учительница из-за ревности напала с ножом на 17-летнего сожителя

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Учительница 2001 года рождения в Татарстане напала на своего 17-летнего сожителя с ножом на почве ревности. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

"В поселке "Совхоз "Татарстан" Тукаевского района в доме учительницы развернулась семейная ссора. Девушка 2001 года рождения приревновала своего 17-летнего сожителя, учащегося одного из Набережночелнинских колледжей, и учинила скандал, в ходе которого нанесла молодому человеку множественные проникающие колото-резаные ранения грудной клетки", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что после этого девушка нанесла ранение себе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана, оба пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.