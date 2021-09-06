В Петербурге осудили на три года мужчину, напавшего на омоновца на незаконной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении Илью Першина за нападение на сотрудника ОМОН на несогласованной акции в конце января, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Першин вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Першина признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Суд установил, что 31 января Першин, принимая участие в несанкционированном митинге в центре Петербурга, дважды ударил рукой и один раз ногой сотрудника ОМОН, который пытался его задержать. Своими действиями Першин, как установил суд, "причинил потерпевшему физическую боль и телесное повреждение, которое не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья и поэтому расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью".

О задержании и аресте Першина сообщалось в середине февраля. На суде по избранию меры пресечения он сообщил, что является уроженцем Магадана и работает администратором отеля в Петербурге. Также он указал, что является художником и пришел на несогласованную акцию, чтобы "изучать пластику людей" для своего исследования.

В Петербурге несогласованные акции прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. Власти города и правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за участие и организацию таких акций.