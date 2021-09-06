В полицию доставили 15 человек после массовой драки мигрантов в Подмосковье

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Массовая драка с участием мигрантов произошла возле одного из домов на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье, задержаны 15 человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В главке отметили, что в полицию поступило сообщение по факту большого скопления людей и драки возле одного из домов на Рублево-Успенском шоссе. "На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе отработки прилегающей территории и жилого сектора для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в дежурную часть Барвихинского отдела полиции 15 человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в отношении двух граждан составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ"). По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в драке принимали участие более 20 человек - выходцы из стран ближнего зарубежья.