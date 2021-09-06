{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В полицию доставили 15 человек после массовой драки мигрантов в Подмосковье

В драке возле одного из домов на Рублево-Успенском шоссе принимали участие более 20 мигрантов из стран ближнего зарубежья

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Массовая драка с участием мигрантов произошла возле одного из домов на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье, задержаны 15 человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В главке отметили, что в полицию поступило сообщение по факту большого скопления людей и драки возле одного из домов на Рублево-Успенском шоссе. "На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе отработки прилегающей территории и жилого сектора для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в дежурную часть Барвихинского отдела полиции 15 человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в отношении двух граждан составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ"). По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в драке принимали участие более 20 человек - выходцы из стран ближнего зарубежья.

Под Волгоградом задержали покупателя магазина, напавшего на девушку-продавца
В СМИ и соцсетях ранее опубликовали видео, где запечатлено, как мужчина выбивает из-под расставлявшей товары девушки стул, из-за чего она упала на кафельный пол магазина
Читать полностью