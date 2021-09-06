Информация о минировании медцентра в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Информация о минировании научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой в Москве оказалась ложной. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было, информация оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Днем в понедельник в научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой, расположенный по адресу: 5-й Донской проезд, 21А, от неизвестного поступило сообщение с угрозой взрыва. В целях безопасности из здания были эвакуированы 100 человек.