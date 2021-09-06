Один населенный пункт остается без транспортного сообщения в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Жители села Высокое Михайловского района в Амурской области остаются без транспортного сообщения из-за подтопленного участка дороги. С остальных участков дорог у населенных пунктов, которые подтопило, вода сошла, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Подтопленными остаются восемь км дорог - Зейский, Серышевский, Благовещенский районы. Без транспортного сообщения остается один населенный пункт - село Высокое Михайловского района", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина.

По информации министерства транспорта области, с момента начала паводков восстановили 131,15 км региональных дорог и 51,6 км дорог местного значения. "На сегодняшний день не принято семь школьных маршрутов. По всем направлениям работы ведутся", - добавил Зеленин.

В Амурской области подтопленными остаются пять жилых домов в Благовещенском районе и 117 приусадебных участков в Благовещенске и селах Благовещенского и Зейского районов. До середины недели специалисты министерства строительства области собирают от пострадавших от воды муниципалитетов уточненные списки для обследования домовладений, чтобы окончательно определить нуждающихся в ремонте домов.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 12 тыс. человек, вода затронула 103 населенных пункта. За весь период повредило около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признали непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту. Повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона уже оценило общий ущерб в 9 млрд рублей, подсчет продолжается. В регионе ввели режим ЧС федерального характера.