В ДТП на Ямале пострадали 10 вахтовиков

ТАСС, 6 сентября. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием грузопассажирского автомобиля, в результате которого пострадали 10 работников предприятия, в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в понедельник.

"На территории Пуровского района 4 сентября произошло ДТП с участием грузопассажирского автомобиля, в результате которого пострадали 10 работников, трое из которых госпитализированы в реанимационное отделение ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница". В настоящий момент прокуратурой Пуровского района по поручению прокуратуры автономного округа организованы проверочные мероприятия на предмет соблюдения требований законодательства об охране труда и при организации пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

Информация о ДТП появилась в социальных сетях и местных СМИ в понедельник.

Кроме того, прокуратурой контролируются ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").