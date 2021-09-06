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В ДТП на Ямале пострадали 10 вахтовиков

Авария произошла 4 сентября в Пуровском районе региона, троих пострадавших доставили в реанимационное отделение ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"

ТАСС, 6 сентября. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием грузопассажирского автомобиля, в результате которого пострадали 10 работников предприятия, в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в понедельник.

"На территории Пуровского района 4 сентября произошло ДТП с участием грузопассажирского автомобиля, в результате которого пострадали 10 работников, трое из которых госпитализированы в реанимационное отделение ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница". В настоящий момент прокуратурой Пуровского района по поручению прокуратуры автономного округа организованы проверочные мероприятия на предмет соблюдения требований законодательства об охране труда и при организации пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

Информация о ДТП появилась в социальных сетях и местных СМИ в понедельник.

Кроме того, прокуратурой контролируются ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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