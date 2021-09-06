В Бурятии из-за паводка остаются подтопленными более 1,3 тыс. подворий

УЛАН-УДЭ, 6 сентября. /ТАСС/. Уровень реки Селенги в Бурятии пошел на спад, но подтопленными еще остаются более 1,3 тыс. подворий и 76 домов. Об этом сообщил в понедельник глава республики Алексей Цыденов.

"В целом по республике обстановка без ухудшения, но остается непростой. 1 323 участка на сегодняшний день подтоплены, 76 домов, где вода выше уровня пола. Вода потихоньку пошла вниз, и, по прогнозам, значительный рост не предвидится ни из Монголии, ни с нашей стороны. Сейчас вопрос уже в том, чтобы дождаться, когда вода уйдет, и ликвидировать последствия", - сказал Цыденов.

Начата выплата компенсаций пострадавшим от паводка в размере от 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в зависимости от ущерба. Кроме того, местные власти помогают людям, потерявшим урожай, дрова. "До морозов надо успеть просушить дома, для этого нами закуплены дополнительно тепловые пушки. Мы приняли постановление правительства о выделении "борщевого набора" тем людям, которые потеряли урожай. Причем не только от подтопления, но и от сильного града в Закаменском районе. Также решаем вопрос с дровами", - отметил глава региона.

В начале сентября большая вода пришла в Бурятию по Селенге, являющейся главным притоком озера Байкал, с территории Монголии. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона. Затем паводок начался в населенных пунктах районов, расположенных вдоль русла реки, а также в Улан-Удэ. В республике действует режим ЧС.