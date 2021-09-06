Дымка во втором по величине курганском городе вызвана пожарами в соседних районах

ТАСС, 6 сентября. Дымка во втором по величине городе Курганской области - Шадринске - может быть вызвана пожарами в соседних районах - Катайском и Далматовском. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела охраны и защиты леса департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Александр Кондратьев.

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Ранее местные СМИ сообщили о смоге в Шадринске и Катайске.

"В самом Шадринском районе лесных пожаров нет. Продолжают действовать Катайск - Далматово (в Далматовском и Катайском районах - прим. ТАСС) - в этих двух районах пять пожаров: четыре локализованных, один действующий. Ветер - в сторону Шадринска, мое предположение, что это с тех районов доносится до Шадринска [дымка]", - сказал собеседник агентства.

Дымка в Катайске вызвана пожарами в Катайском районе, пояснил Кондратьев.