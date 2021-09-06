Ефремов будет участвовать в рассмотрении кассации по видеосвязи из колонии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Осужденный за смертельное ДТП в Москве актер Михаил Ефремов будет участвовать в рассмотрении кассации на приговор по видеосвязи из колонии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Петр Хархорин.

"По видеосвязи. Мы решили, что две недели этапа туда и две недели обратно - это слишком длительная процедура", - сказал адвокат.

Недавно он навещал актера и сообщил, что Ефремов перенес отек Квинке, который у него и раньше проявлялся из-за сезонной аллергии, сейчас чувствует сейчас себя нормально, готовится к кассации и психологически держится. "Кончился аллергенный период, цветение, пыль в воздухе, прошли дожди, все это прибило. Сейчас состояние нормальное", - сказал Хархорин.

Пресненский суд Москвы 8 сентября прошлого года приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил ему срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Рассмотрение кассационной жалобы назначено во Втором кассационном суде на 15 сентября.