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В спальном районе Севастополя загорелись мебельный склад и трава

Общая площадь пожара составила 1 200 кв. м

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Мебельный склад горит в районе Камышового шоссе в Севастополе на 600 кв. м, на такой же площади загорелась трава на прилегающей территории. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городского ГУ МЧС.

"Здание мебельного склада на площади 600 кв. м полностью объято пламенем, происходит обрушение стен, кроме того, рядом горит трава на этой же площади", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ликвидации пожара задействованы 77 человек и 24 единицы техники.

"На данный момент пламя локализовано, открытое горение ликвидировано, производится разборка и проливка конструкций, привлечена инженерная техника городских служб. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются", - добавили в ведомстве.

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