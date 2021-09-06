В спальном районе Севастополя загорелись мебельный склад и трава

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Мебельный склад горит в районе Камышового шоссе в Севастополе на 600 кв. м, на такой же площади загорелась трава на прилегающей территории. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городского ГУ МЧС.

"Здание мебельного склада на площади 600 кв. м полностью объято пламенем, происходит обрушение стен, кроме того, рядом горит трава на этой же площади", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ликвидации пожара задействованы 77 человек и 24 единицы техники.

"На данный момент пламя локализовано, открытое горение ликвидировано, производится разборка и проливка конструкций, привлечена инженерная техника городских служб. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются", - добавили в ведомстве.