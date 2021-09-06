СК завершил расследование дела об убийстве студента в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завершило расследование уголовного дела о мошеннических действиях фирмы в Санкт-Петербурге, сотрудник которой выстрелил студенту в голову на Невском проспекте. Об этом журналистам сообщили в ведомстве в понедельник.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об этом инциденте.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего Заура Каримова, а также шести лиц, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Убийство", "Мошенничество", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел 4 июня 2020 года днем на Невском проспекте. По данным правоохранительных органов, молодой человек обратился в компанию, которая оформляет документы для трудоустройства. Компания обязательства не выполнила, тогда он пришел требовать деньги назад. У него возник конфликт с представителем компании, в результате сотрудник выстрелил в голову молодому человеку из травматического пистолета, а затем скрылся. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где скончался 13 июня.

Позже полицейские задержали стрелявшего, им оказался охранник Заур Каримов. В отношении него следователями СК было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, суд заключил его под стражу. После смерти студента дело было переквалифицировано по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство из хулиганских побуждений". Каримов вместе с шестью обвиняемыми с марта по июнь 2020 года под предлогом оказания услуг по трудоустройству и оформлению медицинских книжек мошенническим путем похитили денежные средства у 60 потерпевших на общую сумму более 150 тыс. рублей. После этого полиция также возбудила еще одно уголовное дело о мошенничестве.

"Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Вместе с тем продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения четырех соучастников обвиняемых", - отмечается в сообщении.