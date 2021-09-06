В Дагестане замглавы территориального управления Росимущества осудили на 3,5 года условно

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Суд вынес приговор заместителю руководителя территориального управления Росимущества в Дагестане Раджабу Усманову, который признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно, сообщила в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Советским районным судом Махачкалы по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (эпизод от 2016 года) и ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, заместителю руководителя территориального управления Росимущества в Дагестане Раджабу Усманову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев. На три года он также лишен права занимать в государственных органах и органах местного самоуправления должности, наделенные полномочиями по осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховном суде республики в течение 10 суток со дня провозглашения.

Как сообщал ТАСС, Раджаб Усманов был задержан 20 февраля, в отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2014 года он из корыстных побуждений решил фиктивно провести конкурс (аукцион) по передаче в аренду земельного участка на побережье Каспийского моря (общей площадью 16 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью 2,7 млн рублей). Чиновник в пользу заинтересованного лица дал указание члену конкурсной комиссии не размещать информацию о конкурсе на официальном сайте РФ и позже подписал протокол подведения итогов конкурса.