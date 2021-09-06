Более 150 детей пострадали в ДТП в Москве за семь месяцев 2021 года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 150 детей получили травмы и трое погибли в авариях в столице за семь месяцев этого года, сообщила глава пресс-службы Госавтоинспекции Москвы Любовь Высоцкая в эфире "Авторадио".

"За семь месяцев текущего года зарегистрировано 426 ДТП с участием несовершеннолетних. 154 ребенка пострадали в данных авариях. При этом трое детей погибли", - сказала Высоцкая.

Она отметила, что в этом году водители с детьми-пассажирами стали нарушать ПДД на 17% чаще, чем в прошлом.

В эфире радиостанции сообщалось, что чаще всего дети-пассажиры получают травмы в ДТП из-за нарушения правил перевозки. В столице за 7 месяцев пресечено более 24 тыс. таких нарушений на дорогах.

Представитель ГИБДД РФ Сергей Хранцкевич отметил, что самое безопасное место для детей в машине - это середина заднего сиденья, так ребенок будет защищен как от боковых ударов по машине, так и от травмирования передними сиденьями при столкновении. Самое опасное сиденье - переднее.

Согласно данным ВОЗ, на которые сослались в эфире радиостанции, использование детских кресел снижает смертность при ДТП среди грудных детей на 70%, а среди детей от года до четырех лет - на 54%.