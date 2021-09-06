Людей эвакуируют со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве из-за задымления

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Спасатели выводят людей из вестибюля станции метро "Проспект Вернадского" в столице из-за задымления, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На станции метро "Проспект Вернадского" задымление. Людей выводят на улицу", - сообщил ТАСС собеседник агентства.

На месте работает полиция и сотрудники МЧС. По словам очевидцев, на станции "Юго-Западная" также чувствуется запах дыма.

По данным источника, причиной задымления на красной ветке метро Москвы стало короткое замыкание в вагоне поезда.

"В пятом вагоне от головы состава произошло короткое замыкание электрического оборудования, что привело к задымлению. В настоящее время возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. По словам очевидцев, на станции "Юго-Западная" также чувствуется запах дыма и жженого пластика. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, обстановка спокойная, метро заработает примерно через 15 минут.

В настоящее время состав отгоняют в отстойник на станции метро "Университет".