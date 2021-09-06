В Симферополе арестовали четырех человек за неповиновение полиции

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Суд назначил административные аресты четырем жителям Крыма, которые в субботу участвовали в несанкционированном массовом мероприятии в центре Симферополя и не выполняли требования полиции, сообщается в понедельник на сайте Киевского районного суда города.

Ранее адвокат Эмиль Курбединов рассказал ТАСС, что группа крымчан вышла к зданию УФСБ после проведенных правоохранительными органами за день до этого следственных мероприятий и задержаний.

"6 сентября Киевским районным судом Симферополя Республики Крым в открытых судебных заседаниях рассмотрены материалы в отношении четырех лиц, привлекаемых к административной ответственности. Из материалов дел следует, что 4 сентября О., У., находясь в общественном месте, в районе дома №29а на улице Набережной (здание Крымской универсальной научной библиотеки) в Симферополе, граждане А., А., находясь по адресу: город Симферополь, бульвар И. Франко, 13 (здание УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю), отказались выполнить законные распоряжения сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что находившиеся около библиотеки "отказывались пройти в отдел полиции для установления личности, пытались скрыться, размахивали руками, кричали и всячески препятствовали действиям работников полиции". Двое других "массово пребывали с иными лицами одновременно в общественном месте и оказали неповиновение законному требованию сотрудника полиции о прекращении массового мероприятия".

Правонарушения указанных лиц судом квалифицированы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, предполагающей наказание за неповиновение полиции. "[Решено] назначить указанным лицам административное наказание в виде административного ареста сроком: А. - 10 суток; О. - 15 суток, У. - 14 суток, А. - 15 суток. Постановления могут быть обжалованы и опротестованы в Верховный суд Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления", - добавили в пресс-службе.