В Крыму арестовали всех трех подозреваемых по делу о диверсии на газопроводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца двух подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и подозреваемого в пособничестве данному преступлению, сообщила журналистам в понедельник представитель Киевского районного суда Симферополя.

"Рассмотрены материалы в отношении [двух граждан], подозреваемых в совершении преступления, предусмотренных частью 1 статьи 281 УК РФ ("Диверсия"), а также гражданина, подозреваемого в [пособничестве диверсии]. Суд постановил избрать для [подозреваемых в диверсии] и [третьего фигуранта] меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября 2021 года", - сказала она.

Как сообщил журналистам судья, один из арестованных - заместитель председателя запрещенного "Меджлиса" Нариман Джелялов. Джелялов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 281 УК РФ.