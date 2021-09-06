В Вологодской области водитель насмерть сбил рабочего на ремонтируемой трассе

ВОЛОГДА, 6 сентября. /ТАСС/. Рабочий, который регулировал движение на ремонтируемой трассе Вологда - Ростилово в Вологодской области, погиб в результате наезда водителя автомобиля Honda CR-V, также пострадал пассажир машины. Авария произошла в понедельник вечером в Грязовецком районе, говорится в сообщении пресс-службы УМВД по области.

"Сегодня около 16:00 в Грязовецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии, на 43-м км дороги Вологда - Ростилово мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Honda CR-V, совершил наезд на рабочего 1996 года рождения, который регулировал движение в период проведения дорожных работ. От полученных травм он скончался на месте", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадал также пассажир автомобиля - мужчина 1982 года рождения с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. Судя по кадрам с места аварии, машина съехала в кювет и перевернулась, сработали подушки безопасности.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД, водитель автомобиля серьезно не травмирован, от медицинской помощи он отказался. На данный момент выясняются обстоятельства аварии.