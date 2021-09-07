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Землетрясение в Гаити

Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 2 248

Пострадали 12 763 человека
© ASSOCIATED PRESS/Matias Delacroix

ГАВАНА, 7 сентября. /ТАСС/. Число жертв произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити возросло до 2 248. Об этом в понедельник сообщило управление гражданской защиты республики.

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Ранее сообщалось о 2 207 погибших. По данным ведомства, пострадали 12 763 человека. 329 человек числятся пропавшими без вести. Более 53 тыс. зданий в регионе разрушены полностью, более 83 тыс. - частично.

Утром 14 августа в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Серьезно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

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