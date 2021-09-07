Спасатели в ЛНР ликвидируют последствия аварии на шахте "Красный партизан"

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники военизированных горноспасательных отрядов Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Луганской народной республики (ЛНР) и специалисты медицины катастроф ликвидируют последствия аварии, происшедшей в понедельник на шахте "Красный партизан" в Свердловском районе ЛНР. Об этом сообщило во вторник агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ) со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.

"6 сентября на шахте "Красный партизан" ГУП (государственного унитарного предприятия) ЛНР "Республиканская топливная компания "Востокуголь" (производственное подразделение "Шахтоуправление "Краснопартизанское") произошла серьезная авария. Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие", - говорится в сообщении.

МЧС ЛНР не называет число погибших и раненых в результате аварии. "Точная информация будет известна после ликвидации чрезвычайной ситуации", - добавили в ведомстве.

"Производится деблокировка горняков", - уточнили в пресс-службе МЧС ДНР. Там проинформировали, что также организован штаб по ликвидации аварии, в состав которого вошли председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Кацавалов, исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности Константин Роговенко, начальник центра управления военизированными горноспасательными отрядами МЧС ЛНР Андрей Гришин.

Ранее источник в экстренных службах ЛНР сообщил агентству ЛИЦ, что на шахте "Красный партизан" произошел обрыв каната шахтной клети, по предварительным данным, есть погибшие.