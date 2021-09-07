Японского депутата приговорили к четырем годам тюрьмы за получение взяток

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Окружной суд Токио во вторник приговорил депутата нижней палаты парламента Японии Цукасу Акимото к четырем годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщил телеканал NHK.

Кроме того, депутата обязали выплатить штраф в размере 7,58 млн иен (около $69 тыс.). Прокуратура в свою очередь требовала приговорить Акимото к пяти годам тюрьмы.

Депутат, который ранее был членом правящей Либерально-демократической партии, оказался причастен к получению взяток на сумму, соответствующую установленному штрафу. Следствие зафиксировало его контакты с одной из китайских компаний, специализирующихся на игорном бизнесе. Она проявляла активный интерес к участию в создании в Японии казино, которые могли бы действовать в рамках вновь создающихся крупных курортов.

По информации прокуратуры, представители этой компании без декларирования завозили в Японию наличные средства в размере десятков тысяч долларов. Следствие посчитало, что они были переданы депутату в виде взяток. В связи с этим делом арестованы также трое сотрудников китайской компании, пытавшейся получить лицензию на создание казино в Японии.

Акимото был арестован первый раз в декабре 2019 года. Спустя три месяца он был освобожден под залог. Однако затем в августе прошлого года депутата вновь поместили под стражу в связи с новыми обвинениями по делу о взятках. Суд повторно освободил его под залог в июне 2021 года за три месяца до вынесения приговора.

Закон о легализации игорных зон был принят в Японии в декабре 2016 года. Ранее азартные игры в Японии были запрещены, за исключением тотализатора на скачках, велосипедных гонках и состязаниях на моторных лодках, доходы от которых частично идут на благотворительность.