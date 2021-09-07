Бывший вице-губернатор Приморья Вишняков обжаловал свой приговор

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков подал в Приморский краевой суд апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции, который назначил ему два года условно за превышение полномочий, сообщил ТАСС во вторник представитель суда. Одновременно в суд поступила апелляция прокуратуры.

"В суд поступили апелляционное представление прокуратуры и апелляционная жалоба стороны защиты по делу Вишнякова. Судебное заседание назначено на 28 сентября 2021 года", - сообщил представитель суда.

22 июня Фрунзенский районный суд Владивостока признал Вишнякова виновным в превышении полномочий и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Согласно тексту приговора, речь в нем идет о превышении должностных полномочий при исполнении муниципального контракта на строительство газопровода в Уссурийске. По версии следствия, произошло незаконное увеличение на 53 млн рублей цены муниципального контракта с подрядчиком. Вишняков отдал распоряжение согласовать указанное увеличение цены контракта и заключить для этого мировое соглашение с подрядчиком, который собирался расторгнуть контракт из-за роста цен на материалы вследствие резкой девальвации рубля в 2014 году.

Вишняков, курировавший вопросы ЖКХ, ТЭК, тарифообразования, государственного жилищного надзора и управления природными ресурсами, был арестован 27 июля 2017 года. В то время он еще занимал должность вице-губернатора. Только в августе 2017 года он подал в отставку, уже находясь в СИЗО.