Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Суд в Красноярске приговорил бизнесмена Анатолия Быкова, признанного присяжными виновным в организации в 1994 году убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, говорится в сообщении пресс-службы краевого суда.

"13 лет колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Защита Анатолия Быкова обжалует приговор, это связано с многочисленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства в ходе процесса, сообщил адвокат Алексей Прохоров.

"В данном деле были существенно нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства - на предоставление доказательств защиты, на задавание вопросов свидетелям. Суд фактически выступил вторым государственным обвинителем. Все это будет основанием для обжалования приговора", - сказал Прохоров.

Обжалование приговора и частных постановлений по закону предполагается в течение десяти дней, пояснил он. В течение этого времени защита подаст первичные жалобы, чтобы не упустить срок, после чего будут подаваться дополнения.

31 августа присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова. Присяжные также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Суд начал рассматривать по существу дело об убийстве Войтенко и Наумова весной 2021 года. Судебные заседания проходят без допуска журналистов.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Войтенко и Наумова в 1994 году. 22 октября прошлого года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан, а затем его арестовали по подозрению в организации убийства бизнесмена в 2005 году. Также Быков подозревается в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.