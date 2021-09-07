В Боливии 21 человек погиб в результате ДТП с автобусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 21 человек погиб в результате падения автобуса в овраг в центральной части Боливии. Об этом сообщил в понедельник президент страны Луис Арсе.

"Мы получили прискорбное сообщение, что в результате ДТП с участием автобуса рядом с Морочатой, департамент Кочабамба, погиб 21 человек и 12 пострадали. Мы выражаем наши соболезнования семьям жертв", - написал он в Twitter.

Как сообщил телеканал Unitel, автобус, направлявшийся в город Кильякольо, упал с высоты 200 м. По словам водителя, который в настоящее время находится в больнице, он потерял контроль над транспортным средством после того, как был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, который он поздно заметил из-за поднявшейся пыли на дороге.