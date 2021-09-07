{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кузбассе разыскивают двух пропавших десятилетних школьниц

Они ушли в школу утром 6 сентября и не вернулись домой

КЕМЕРОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Кузбассе ищут двух десятилетних школьниц из города Киселевска, ушедших утром в понедельник в школу и до сих пор не вернувшихся домой, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Сотрудники ОМВД России по г. Киселевску разыскивают [двух] без вести пропавших несовершеннолетних 2010 года рождения. 6 сентября около 08:00 часов девочки ушли в школу и до настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети были одеты в школьную форму, одна из девочек была с рюкзаком. К поискам привлечены волонтеры.

Теги
РоссияКемеровская область
По факту осквернения почетных захоронений на кладбище в Южно-Сахалинске возбудили дело
Вандалам грозит до пяти лет лишения свободы
Читать полностью