В Кузбассе разыскивают двух пропавших десятилетних школьниц

КЕМЕРОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Кузбассе ищут двух десятилетних школьниц из города Киселевска, ушедших утром в понедельник в школу и до сих пор не вернувшихся домой, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Сотрудники ОМВД России по г. Киселевску разыскивают [двух] без вести пропавших несовершеннолетних 2010 года рождения. 6 сентября около 08:00 часов девочки ушли в школу и до настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети были одеты в школьную форму, одна из девочек была с рюкзаком. К поискам привлечены волонтеры.