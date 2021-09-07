Погибший в ДТП в Приамурье дипломат из КНДР ехал на Бурейскую ГЭС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Консул Хабаровской канцелярии при Генеральном консульстве КНДР во Владивостоке, погибший в дорожно-транспортном происшествии в Амурской области, направлялся на мероприятия, посвященные годовщине визита в регион экс-лидера КНДР Ким Чен Ира на Бурейской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом ТАСС сообщил источник из его окружения.

"Это была обычная рабочая поездка. Корейцы внимательно относятся к событиям с участием глав государства и, как вы помните, лет 10 назад [в Амурскую область] приезжал Ким Чен Ир и раньше [в честь этого события] проводили памятные мероприятия, обычно они [проходят] на Бурейской ГЭС, где установлен памятный знак. Такая практика была", - сказал источник.

Как стало известно ТАСС, на Бурейской ГЭС планировали установить памятную доску, посвященную 10-летию посещения Ким Чен Иром предприятия.

Ким Чен Ир совершил визит в Россию в 2011 году. Во время этой поездки он сделал остановку в Амурской области, чтобы посетить Бурейскую ГЭС. Спустя год здесь состоялось торжественное открытие памятной плиты.

Консул Хабаровской канцелярии при Генеральном консульстве КНДР во Владивостоке умер в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в конце августа на территории Амурской области.