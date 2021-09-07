После пропажи двух девочек в Кемеровской области возбудили уголовное дело

КЕМЕРОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух 10-летних девочек в Киселевске Кемеровской области, сообщили в СУ СК по региону.

"В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в городе Киселевске двух 10-летних девочек возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Весь личный состав органов внутренних дел города Киселевска Кемеровской области подняли по тревоге для поиска девочек, не вернувшихся из школы накануне, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Сотрудники уголовного розыска изучают и анализируют съемки камер видеонаблюдения по возможному пути следования девочек, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей.

По предварительным данным, 6 сентября девочки-одноклассницы не вернулись домой из школы и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Ночью родители обратились в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников.

В городских пабликах сообщается, что последний раз детей видели в магазине в компании неизвестного мужчины, который покупал им сладости, а затем они вместе шли в сторону гаражей.

В сообщении прокуратуры по региону отмечается, что надзорное ведомство взяло на контроль расследование данного дела.

