{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Волгограде скончался один из троих рабочих, пострадавших из-за ЧП на цементном заводе

Мужчине было 54 года

ВОЛГОГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Один из троих мужчин, госпитализированных на минувшей неделе из-за получения травм на волгоградском предприятии, скончался от ожогов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Комитете здравоохранения Волгоградской области.

Ранее источник в силовых структурах региона сообщал, что троих рабочих цементного завода в Михайловском районе Волгоградской области госпитализировали из-за получения травм на предприятии. ЧП, по предварительным данным, произошло во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи: на работников обрушились части свара и раскаленная пыль клинкера. Пострадавшие получили ожоги рук, туловища и головы.

"Один из получивших ожоги рабочих - 54-летний мужчина - сегодня скончался", - сказали в комитете здравоохранения.

По факту произошедшего на предприятии прокуратура и следственные органы проводят проверки.

Теги
РоссияВолгоградская область
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об осквернении 24 могил на Сахалине
Неизвестные повредили надгробия и раскидали по территории кладбища венки
Читать полностью