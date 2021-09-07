В Волгограде скончался один из троих рабочих, пострадавших из-за ЧП на цементном заводе

ВОЛГОГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Один из троих мужчин, госпитализированных на минувшей неделе из-за получения травм на волгоградском предприятии, скончался от ожогов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Комитете здравоохранения Волгоградской области.

Ранее источник в силовых структурах региона сообщал, что троих рабочих цементного завода в Михайловском районе Волгоградской области госпитализировали из-за получения травм на предприятии. ЧП, по предварительным данным, произошло во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи: на работников обрушились части свара и раскаленная пыль клинкера. Пострадавшие получили ожоги рук, туловища и головы.

"Один из получивших ожоги рабочих - 54-летний мужчина - сегодня скончался", - сказали в комитете здравоохранения.

По факту произошедшего на предприятии прокуратура и следственные органы проводят проверки.