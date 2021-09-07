ФСБ установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Диверсию на газопроводе в Крыму 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис")", - подчеркнули в ЦОС.

"Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский", - отметили в ФСБ. По данным спецслужбы, "эта диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым - участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России".

По информации ФСБ, разведка Украины обещала исполнителям диверсии около $2 тыс. "По указанию одного из руководителей запрещенного "Меджлиса" в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около $2 тыс.", - сообщили в ФСБ.

Показания задержанных

Задержанные по подозрению в совершении диверсии на газопроводе дали признательные показания. Как следует из видео допроса двоих из них, распространенного ФСБ, мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода в селе Перевальное. "Мы пошли вдвоем к трубе. Я взял нож и выкопал ямку глубиной 15 см, взрывное устройство было на уровне земли. Мы его присыпали землей и уехали", - рассказал один из задержанных.

По его словам, оно должно было сработать в течение 4-5 часов. В 12 дня мужчине позвонил заказчик по имени Саид и сказал, что все сработало.

Задержанный пояснил, что познакомился с Саидом в Херсоне, куда приехал на рейсовом автобусе. "Нам предложили подорвать газовую трубу в Перевальном, показали взрывное устройство и рассказали, как им пользоваться", - пояснил задержанный. На дополнительные вопросы сотрудника ФСБ он уточнил, что показывал мужчина по имени Сергей.

"Он достал устройство из пакета и объяснил, что это кумулятивный снаряд, он должен пробить трубу", - рассказал задержанный. Согласно его показаниям, им передали устройство, спрятанное внутри сыра, затем мужчина прятал его в гараже в старой хлебнице.

О произошедшем

23 августа в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым произошел подрыв участка газопровода. 4 сентября сотрудниками ФСБ России задержаны жители Республики Крым: посредник - заместитель председателя "Меджлиса" Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии - Асан и Азиз Ахтемовы. По факту подрыва участка газопровода управлением ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ("Диверсия"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.