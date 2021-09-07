Подростка на Алтае госпитализировали после того, как его подожгли сверстники

ТАСС, 7 сентября. Двое подростков облили и подожгли несовершеннолетнего мальчика в Алтайском крае. Его с ожогами на вертолете доставили в медучреждение в Барнауле, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

По данным собеседницы агентства, сообщение о ЧП поступило от медиков.

Подростки "нюхали бензин в гараже, он их начал выпроваживать, они его облили бензином, подожгли. Он закрыл гараж и пришел домой, и мать уже вызвала скорую", рассказала собеседница агентства.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). По данным управления, потерпевший получил ожог 50 процентов поверхности тела". "Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает", - уточнили в ведомстве.