Суд отклонил апелляцию Навального из-за ограничений проноса техники в колонию

ВЛАДИМИР, 7 сентября. /ТАСС/. Владимирский областной суд отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального на решение Октябрьского районного суда Владимира, признавшего законными действия администрации исправительной колонии, из-за которых адвокаты не могли пронести в учреждение телефоны и ноутбуки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Районный суд 10 июня отклонил иск Навального к исправительной колонии №3 (ИК-3), где он проходил лечение, на действия администрации учреждения, сотрудники которого, по мнению осужденного, не позволяли его адвокатам проносить телефоны и ноутбуки. В середине июля решение было обжаловано.

"Решение Октябрьского районного суда города Владимира от 10 июня 2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя административного истца Навального Алексея Анатольевича Кабзева - без удовлетворения", - сказал судья Алексей Семенов. Заседание прошло в отсутствие административного истца.

Навальный дважды подавал в Октябрьский суд Владимира иски к администрации ИК-3 о воспрепятствовании проносу техники адвокатами, в обоих случаях суд вставал на сторону руководства колонии. Навальный был переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории ИК-3 во Владимире 19 апреля по результатам консилиума врачей, в начале июня его перевели в исправительную колонию номер (ИК-2) в Покрове, где он отбывает наказание.

9 июля сторона защиты Навального обжаловала отказ Петушинского районного суда в удовлетворении его иска к ИК-2, связанный с постановкой осужденного на профучет как склонного к побегу, сейчас он также рассматривается во Владимирском областном суде.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.