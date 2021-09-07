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Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми

Девочки пропали после школы
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

КЕМЕРОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Двух девочек, пропавших накануне после ухода из школы в кузбасском городе Киселевске, обнаружили мертвыми. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

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"Найдены мертвыми", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что две десятилетние школьницы ушли из школы и пропали. По факту случившегося возбудили  уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". В городских пабликах в соцсетях появилась видеозапись камеры наблюдения в одном из супермаркетов, на которой неизвестный мужчина покупает девочкам сладости.

Источник ТАСС в правоохранительных органах ранее сообщал, что на причастность к совершению преступления проверяются лица, ранее судимые за преступления сексуального характера. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.

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РоссияКемеровская область
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