Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми

КЕМЕРОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Двух девочек, пропавших накануне после ухода из школы в кузбасском городе Киселевске, обнаружили мертвыми. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Что известно об убийстве двух школьниц в Кузбассе

"Найдены мертвыми", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что две десятилетние школьницы ушли из школы и пропали. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". В городских пабликах в соцсетях появилась видеозапись камеры наблюдения в одном из супермаркетов, на которой неизвестный мужчина покупает девочкам сладости.

Источник ТАСС в правоохранительных органах ранее сообщал, что на причастность к совершению преступления проверяются лица, ранее судимые за преступления сексуального характера. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.