Задержали одного из лидеров пирамиды Finiko

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Одного из лидеров компании Finiko задержали в Татарстане. Речь идет об Ильгизе Шакирове, который привлек в финансовую пирамиду более 100 тыс. вкладчиков и имел статус вице-президента. Об этом ТАСС сообщил источник.

По информации агентства, Шакиров был задержан 6 сентября.

Одним из первых задержанных по делу Finiko стал сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин, 30 июля его задержали. Он находится в СИЗО. 31 августа Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал еще троих сооснователей Finiko - Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича. Всем четверым грозят сроки до 10 лет заключения.

Надзорное ведомство установило, что с августа 2019-го по декабрь 2020 года сооснователи Finiko привлекали деньги в финансовую организацию "под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках". Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета, а аккаунты пользователей оказались недоступны.